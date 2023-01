Kasserine : 3711 infractions économiques relevées durant l’année 2022

Les interventions des équipes de contrôle économique relevant de la direction régionale du commerce à Kasserine durant l’année 2022 ont relevé 3711 infractions économiques soit une hausse de 15% par rapport à l’année précédente.

A ce propos, la directrice régionale du commerce à Kasserine, Samia Briki a indiqué à la TAP que les infractions concernent essentiellement la hausse des prix (2370 infractions), le non-affichage des prix (678 infractions), l’absence de facture (306 infractions) et la spéculation (255 infractions).

Les secteurs les plus touchés sont notamment le secteur des fruits et légumes (1445 infractions), le secteur des produits alimentaire (1421 infractions) et le secteur des volailles (190 infractions), a ajouté la responsable.

Au cours des inspections, les équipes de contrôle ont saisi notamment plus de 100 tonnes de fruits et légumes, 14 tonnes de farine, 6349 litres de l’huile végétale et plus de 200 mille boites de tomate.