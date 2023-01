La Tunisie condamne l’autodafé de plusieurs exemplaires du Coran en Suède

La Tunisie a vivement condamné l’autodafé de plusieurs exemplaires du saint Coran par des extrémistes dans le Royaume de Suède, qualifiant cet acte de ” provocation criarde” aux sentiments des musulmans du monde entier.

Dans un communiqué publié, lundi, le département des Affaires étrangères, a dénoncé cet autodafé, estimant qu’il s’agit d’un ” acte odieux ” qui n’a aucune parenté avec l’exercice de la liberté d’expression.

Cet acte constitue une violation manifeste aux principes et valeurs universels communs des droits de l’homme, tout comme il est une incitation à la violence, à la haine et au mépris des religions, lit-on dans le même communiqué.

Et le département d’ajouter que la Tunisie n’a de cesse de prévenir contre ces graves pratiques ” rejetées et condamnées “, appelant à ce titre à la nécessité de conjuguer les efforts en vue de diffuser les valeurs de tolérance et de coexistence entre les religions et du respect de l’inviolabilité des lieux saints et des livres sacrés des peuples.