Résultats des matches du 3e tour préliminaire de la Coupe de Tunisie de football, disputés samedi et dimanche :

Dimanche :

US Ksibet Mediouni – AS Sbikha 2-0 (ap)

JS Tozeur – AS El Battane 1-2

AB Guetar AB – Stir Zarzouna 2-0 (ap)

AS Kalaa Kobra – LPS Tozeur 2-2 (tab 2-4)

ES Doauar Hicher – SS Sidi Makhlouf 0-0 (tab 4-5)

Téboulbou Gabes – AS Mahres 1-0

US Boussalem – Stade Soussien 3-1

Ahly Sfaxien – SA Menzel Bourguiba 2-3

Al Ahly Al Hajri – AS Djelma 3-1

US Ksour Essef – AS Kasserine 1-1 (tab 1-4)

SS Sbiba – FC Hammamet 2-5

ES Bouchamma – ES Krib 2-1

GS Bekalta – AS Ariana 1-1 (tab 4-3)

FC Menzel Temim – AS Megrine 1-1 (tab 3-4)

Samedi :

ES Bouhajla – PS Sakiet Eddaier 0-4

SS Ksour – Wided Sers 2-1

Le tirage au sort du dernier tour préliminaire aura lieu lundi 23 janvier à partir de 11h00 au siège de la fédération tunisienne de football.