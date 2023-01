Le temps sera froid ce dimanche 22 janvier avec des chutes de neige sur les hauteurs dans l’ouest du pays.

Les températures maximales seront comprises entre 3 et 8 degrés sur les hauteurs ouest et entre 9 et 14 degrés sur le reste des régions. Selon l’institut national de la météorlogie (INM), des pluies orageuses sont attendues sur le nord et localement sur le centre et le sud.

L’activité du vent nécessite la vigilance près des côtes et la mer sera âgitée à très âgitée dans le nord.