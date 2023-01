Nabeul-Législatives : L’environnement et l’économie numérique, thèmes privilégies des candidats de la circonscription de Grombalia

Les deux candidats au second tour des élections législatives dans la circonscription de Grombalia (Gouvernorat de Nabeul), Abdelkader Dhib (1327 voix) et Mohamed Ali Fenira (1411 voix) poursuivent leurs campagnes électorales basant leurs programmes respectifs sur le principe du développement local au service de l’essor national.

Le candidat Abdelkader Dhib s’est dans ce sens engagé à la consécration des droits des habitants de la délégation de Grombalia et de la commune de Fondek Jedid, à partir du droit à des services d’assainissement décents ainsi qu’à un environnement sain, promettant par ailleurs, d’œuvrer à la promotion des services de Santé et au raccordement au réseau d’eau potable dans de nombreuses régions.

Il a mis l’accent sur la nécessité de résoudre les problèmes de transport à travers la promulgation de lois qui consolident le transport rural commun, notamment dans les régions de Seltan, Mosratia, Fondek Jedid et Touta.

Pour sa part, le candidat, Mohamed Ali Fenira a axé son programme électoral sur la promotion de l’économie numérique et l’encouragement du lancement d’entreprises qui soient de véritables leviers de l’économie nationale en termes de création de postes d’emploi et de revenus en devises.

Il a souligné l’importance d’accompagner les dossiers élaborés de manière collective, fondés sur les besoins des habitants et les aspirations des jeunes, en promulguant une législation tant espérée par la jeunesse tunisienne en matière des lois sur les changes et la facilitation des transactions des startups et des créateurs du contenu numérique avec l’étranger.