DIRECT SPORT – Football : Bournemouth engage le Burkinabé Ouattara (20 ans)

Le club Bournemouth, en difficulté en Premier League, s’est attaché jusqu’en 2028, les services de l’ailier international burkinabè Dango Ouattara, révélation de la saison à Lorient, Championnat de Ligue 1 française, ont annoncé jeudi soir les deux clubs désormais liés par leur actionnaire américain Bill Foley.

Le montant du transfert de Dango Ouattara (20 ans), n’a pas été précisé mais selon plusieurs médias, il dépasse les 20 millions d’euros, et pourrait atteindre 27 millions avec les bonus, ce qui représente un record de vente pour le club breton.

Ouattara est la première recrue de Bournemouth depuis le rachat total du club en décembre par un consortium d’investisseurs engagés derrière Bill Foley, et la première vente de Lorient depuis l’annonce la semaine dernière de l’entrée de Foley au capital du club.

A Lorient, son départ pourrait être suivi de celui de Terem Moffi, deuxième meilleur buteur du championnat avec 12 réalisations, courtisé par des clubs français et anglais.

Dango Ouattara était arrivé à Lorient à l’été 2020 en provenance du Majestic SC, club de Ouagadougou, pour renforcer l’équipe réserve.

Monté dans l’équipe professionnelle dès la saison suivante, il s’était fait suffisamment remarquer pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations, où il avait inscrit le but de la victoire du Burkina Faso contre la Tunisie en quart de finale.

Après le départ d’Armand Laurienté cet été, il s’est rapidement imposé par sa vitesse, ses frappes et ses passes subtiles qui ont participé au succès des hommes de Régis Le Bris, surprenants 7es de Ligue 1 après avoir tant bataillé pour le maintien.

Même s’il n’a pas réussi à se débarrasser d’un certain déchet technique, Ouattara pointe à six buts et six passes décisives cette saison en L1 et Bournemouth, actuellement 17e du championnat anglais à un point de la zone rouge, compte sur lui pour se redresser.

Il va devenir le deuxième joueur burkinabè à évoluer en Premier League, après Bertrand Traoré (Aston Villa), prêté cette saison au Basaksehir Istanbul.