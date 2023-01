Après la Mauritanie en 2021, qui nous avait offert gracieusement quelques tonnes de poissons, c’est au tour de notre voisin de l’Est, la Libye, qui nous vient en « aide alimentaire ». L’annonce a été faite par l’ambassadeur de Libye en Tunisie.

C’est une situation d’autant plus inacceptable que jamais on aurait pensé arriver à ce stade de « mendicité alimentaire ». Ceci dit, on considère, sans doute pour se donner bonne conscience, que c’est juste un retour des choses, étant donné des dizaines de milliers de contrebandiers tunisiens et libyens détournent, depuis plus dix ans, nos produits de base vers la Libye.

En outre, la Tunisie a “nourri” un grand nombre de Libyens qui avaient fui le pays durant toute la durée de la guerre civile.

Certains diront donc que le don libyen n’est à proprement parler pas un don mais une “ristourne“.

Mais qu’à cela ne tienne, malgré toutes les crises vécues par la Tunisie, jamais, en tout cas de mémoire de journaliste le pays a accepté de don en nature (huile, riz, farine, sucre…).

Alors aujourd’hui partout en Tunisie (les cafés-restaurants, les transports, les familles, etc.) on ne parle que ce don qu’on n’hésite pas à qualifier de “honte“, d’“humiliante“ voire d’“inacceptable“. On se demande même partout comment la Tunisie est arrivée à cette situation… malgré le contexte international.

Certains n’hésitent pas de se moquer en disant que demain c’est la Somalie qui nous sauvera de la famine !

Et chauvins que nous sommes, si cette aide alimentaire était venue d’un pays développé, cela passerait plus ou moins mieux. Mais la Libye ? La Mauritanie ? Et peut-être demain la Somalie, le Yémen!

Tout ceci pour dire que ce “don“ a vraiment blessé les Tunisiens dans leur orgueil.

BB