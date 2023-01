Sfax 2-Législatives : Douze candidats pour occuper six sièges au prochain parlement

Douze candidats, dont une seule femme, sont en lice pour six sièges des circonscriptions relevant de l’Instance Régionale Indépendante des élections Sfax 2.

Il s’agit de Moez Barkallah et Abdnnaceur Njeh pour la circonscription Sfax ville, les candidats Fatma Mseddi et Youssef El Aoui pour la circonscription Sfax sud.

Pour la circonscription de Sfax ouest, les candidats Sabeur Masmoudi et Sarhane Nasri sont en lice tandis que les candidats Chokri Bahri et Kamel Baccari concourent pour le siège de la circonscription de Agareb. Les candidats Ghada Ben Dbabiss et Aymen Maroui sont en lice pour le siège de la circonscription de Thyna. Les candidats Brahim Hassine et Slim El Mechi sont quant à eux en lice pour la circonscription de Mahres-Skhira ouest.

Par ailleurs, la campagne électorale connait un démarrage progressif dans les différentes circonscriptions avec l’affichage de banderoles, la distribution des brochures et le contact direct avec les citoyens.

A noter que le nombre des électeurs à Sfax 2 s’élève à 412250.