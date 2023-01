Gabès-Législatives : Dix candidats au second tour

Dans le gouvernorat de Gabès, dix candidats sont en lice au second tour des élections législatives pour représentater les cinq circonscriptions électorales du gouvernorat au prochain Parlement.

Ces circonscriptions concernent Gabès ville-Gabès ouest, Gabès sud, El Hamma et El Hamma ouest, Ghannouch-Matouia-Oudhref et Menzel Habib, Mareth-Dkhila Toujane et Matmata et Nouvelle Matmata.

Au premier tour, aucun des 41 candidats dans la région n’a pu obtenir le nombre de voix requis pour devenir député.