Neji Jalloul appelle le président de la République à écouter les différentes parties

Le président du parti de la Coalition nationale Neji Jalloul a appelé le président de la République à fixer une “date officielle” pour l’élection présidentielle qui aura lieu en 2024. Il a souligné le droit du président de mener à terme son mandat obtenu avec un vote favorable de plus de 70 pc du corps électoral.

S’exprimant au cours d’une réunion dimanche dans la ville de Jendouba, Jelloul a souligné que la date de l’élection présidentielle permettra aux forces nationales de se préparer pour cette échéance dont dépend la stabilité du pays.

Il a, également, appelé le président de la République Kais Saied à engager un dialogue inclusif et à écouter toutes les parties et toutes les sensibilités et à s’exprimer, ouvertement, sur le Fond Monétaire International. En l’absence de garanties de financements étrangers, Kais Saied doit dire la vérité aux Tunisiens et proposer des alternatives pour renflouer les caisses de l’Etat, a poursuivi Neji Jalloul.

Sur un autre plan, le président de la Coalition nationale a critiqué l’éparpillement des forces politiques et de leur rendement “inconstant”.

Il a mis l’accent sur le besoin d’un Front rassemblant toutes ces forces à l’exception de l’Islam politique et des contre-révolutionnaires.

Neji Jalloul a révélé, dans ce sens, que des contacts sont en cours pour rassembler et unifier les partis du centre afin de redonner confiance dans l’action politique et proposer des alternatives.