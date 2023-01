Pour être riche et célèbre, il faut commencer par penser comme quelqu’un de riche et célèbre. L’ex-patron de Microsoft Bill Gates, par exemple.

Si Bill Gates a fait fortune, c’est parce qu’il a eu le génie de créer une entreprise technologique qui comblait un manque auquel personne ne semblait s’intéresser. Autrement dit, ce n’était certainement pas une question de chance ou d’accident.

Élève brillant, il a travaillé dur pour être accepté dans l’une des universités les plus prestigieuses du monde, Harvard. Il a fini par abandonner ses études, certes, mais seulement parce qu’il savait qu’il avait une idée géniale et besoin de temps pour la développer.

Cette décision controversée est finalement devenue l’une des principales clés de son succès. Et c’est peut-être là la plus grande leçon que l’homme le plus riche du monde ait à nous enseigner : il faut parfois savoir abandonner pour réussir.

Voici les 5 conseils de Bill Gates pour devenir multimillionnaire :

Conseil n°1 – Il n’est jamais trop tard pour apprendre

Bill Gates a peut-être abandonné ses études, mais il n’a jamais cessé d’apprendre et a même reçu, en 2007, un titre honorifique de l’université Harvard. Aujourd’hui, l’ex-patron de Microsoft attribue une grande partie de son succès à sa passion pour la lecture. Il met également un point d’honneur à garder contact avec des personnes qu’il admire, comme l’investisseur Warren Buffett, à s’entourer de personnes compétentes dans différents domaines et à se tenir au courant des événements importants qui se produisent chaque jour dans le monde.

Conseil n°2 – Prenez des risques pour réaliser vos rêves

Quitter Harvard pour fonder Microsoft était sans aucun doute un risque énorme, mais Bill Gates savait qu’il avait toutes les clés en main pour faire de son idée une réalité. Cela ne s’applique pas seulement aux affaires, mais à toute décision que vous prenez dans la vie. Vous devez être prêt à vous battre pour obtenir ce que vous voulez et à suivre des chemins que peu de gens empruntent, sinon vous risquez d’en rester au même point pour toujours.

Conseil n°3 – Ne jetez votre argent par les fenêtres

Bill Gates applique ce principe à chaque étape de sa vie, jusque dans sa façon de s’habiller. L’une des clés du succès et de la prospérité est de bien réfléchir avant de dépenser son argent afin de ne pas être obligé de sacrifier vos projets et vos rêves. Bien sûr, vous pouvez vous faire plaisir de temps en temps, mais les millionnaires sont d’avis qu’il faut dépenser avec modération et ne jamais “miser” des sommes qui vous laisseraient dans le rouge.

Conseil n°4 – Sachez dormir et vous reposer

Dans son blog, Bill Gates raconte que, au moment de la création de son entreprise, il ne dormait pratiquement pas car il pensait devoir travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour obtenir ce qu’il voulait, avant de découvrir que le manque de sommeil et de repos affectait négativement sa créativité et sa productivité. Aujourd’hui, il dort 8 heures par nuit et prend des vacances régulièrement pour garder une bonne santé physique et mentale, éviter le surmenage et avoir assez d’énergie pour fonctionner.

Conseil n°5 – Tenez-vous au courant de l’actualité

Bill Gates se tient toujours au courant de l’actualité. C’est important pour comprendre ce dont le monde a besoin à ce moment-là, mais aussi pour être un bon leader et devenir une personne influente. De plus, être informé peut également vous donner des idées pour développer votre entreprise ou votre carrière.

Source: Gqmagazine