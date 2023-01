1er Congrés du mouvement du 25 juillet : Présentation de 80 candidats lors du 2ème tour des élections législatives

Les membres du Mouvement national de la jeunesse tunisienne ” Mouvement du 25 juillet ” ont souligné lors de leur premier congrès tenu le 15 janvier à Tunis, sur le thème ” Préparatifs du second tour des élections législatives pour faire réussir le processus de 25 juillet “, leur détermination à réaliser “des résultats impressionnants”, lors du 2ème tour des élections législatives.

Le Président du bureau politique du mouvement du 25 juillet Abderrazek Khalouli a indiqué que le mouvement a choisi de tenir son premier congrès le 15 janvier, en raison de la symbolique de cette date, qui suit le 14 janvier, étant donné qu’il est le jour ou le Front du salut avait menacé d’annuler le mouvement du 25 juillet et de demander le départ du président de la République, Kais Saied.”

Et d’ajouter que le mouvement a choisi cette date pour célébrer l’échec de l’ancien régime et du Front de salut national qui affirmait qu’il serait en mesure de sauver la Tunisie en dépit de son implication dans plusieurs crimes à l’encontre du pays.

De son côté, la vice-secrétaire générale du mouvement de 25 juillet, Sajiaa Badida a noté que ce congrès qui a rassemblé plusieurs dirigeants et membres du mouvement constitue une opportunité pour annoncer que le mouvement a remporté 10 sièges lors du premier tour des élections législatives et qu’il présentera 80 candidats lors du second tour de ces élections.

Elle a également, indiqué que le mouvement du 25 juillet ” assume la responsabilité, étant donné qu’il constitue la ceinture politique protègeant le processus de 25 juillet et soutenant le Président de la République pour qu’il puisse sauver le pays et jouer son rôle dans la défense de la patrie et de sa protection”.