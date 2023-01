Le groupe “Massariyoune pour la rectification du processus” a décidé de ne pas descendre dans la rue samedi 14 janvier afin ” d’éviter de brouiller davantage les cartes, de jeter de l’huile sur le feu et d’attiser les tensions “.

Dans une déclaration publiée vendredi, Massariyoune met en garde contre d’éventuelles dérives et le risque de tomber dans le chaos face à une situation floue et les tentatives de vider la célébration de la révolution de son sens.

Les membres de Massaryoune s’engagent, dans leur déclaration, à continuer à mobiliser tous les efforts, avec les parties raisonnables, parmi organisations nationales, partis politiques et personnalités nationales compétentes pour lancer un dialogue national sérieux et sincère dans le but de sortir le pays de la crise.

La Tunisie commémore le 14 janvier, l’anniversaire de la révolution de la dignité dans un climat de crainte, de désespoir et de désillusion car 12 ans après la chute de l’ancien régime, les objectifs de la révolution n’ont pas été réalisés. A cela s’ajoute une dégradation de la situation des citoyens, les jeunes en particulier, dans les domaines politique, économique et social, selon la même source.

Et d’ajouter, la scène politique nationale se trouve aujourd’hui, dans une situation de blocage après que le projet du 25 juillet 2021 a échoué à honorer ses promesses. De plus, les sociétés politique et civile n’ont pas pu proposer d’alternative concluante capable de redonner espoir aux Tunisiens.