Tunisie : Le parti ” Arraya al Wataniya ” appelle à un dialogue national

Le Parti ” Arraya al Wataniya ” a appelé les organisations nationales et les structures professionnelles à parrainer un dialogue national qui “n’exclut que ceux qui s’excluent eux mêmes ou les nostalgiques du système qui a prévalu durant la dernière décennie.

Dans une déclaration publiée jeudi, le parti appelle ces organisations, notamment l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT), l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, l’Ordre des Avocats, la Ligue des Droits de l’Homme et l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche, à assurer la réussite de ce dialogue qui doit se focaliser sur les réformes et les moyens de sortir le pays de la crise, répondre aux attentes des Tunisiens et servir l’intérêt suprême du pays.

Il est nécessaire que ces résultats incluent les domaines politiques, économiques et sociaux urgents, à savoir la réforme de la constitution actuelle d’une manière qui consacre les règles de la démocratie et incarne le principe de l’indépendance des autorités les unes par rapport aux autres, et l’adoption d’une loi électorale qui consacre la représentation de tous et n’exclut pas leurs élites ni les Tunisiens citoyens à l’étranger, lit-on de même source.

Le parti se prononce en faveur d’un dialogue capable de résoudre les problèmes économiques, sociaux et financiers, notamment les finances publiques, pour développer l’action du gouvernement et améliorer ses performances. n dialogue devant être couronné par l’élaboration d’un pacte national.

Dans sa déclaration, le parti souligne la nécessité de respecter la date de 2024 comme date limite pour la tenue des prochaines élections présidentielles, afin d’éviter un vide qui pourrait conduire à de nouveaux risques.

Les organisations nationales concernées par cette déclaration sont :

L’instance nationale des huissiers notaires

L’Association Nationale des Chambres des huissiers de justice

Le Conseil National de l’ordre des Médecins

L’ordre des pharmaciens

L’association des médecins dentistes

L’ordre des médecins vétérinaires

L’Ordre des Experts Comptables

L’ordre des avocats

Union générale tunisienne du travail

L’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’Artisanat

L’Union des femmes

Ligue tunisienne des droits de l’homme

Conseil des Universités de Tunisie

L’Ordre des ingénieurs

L’Ordre des architectes

L’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche