La sélection tunisienne de handball abordera vendredi une nouvelle aventure mondialiste à l’occasion de sa 16e participation au championnat du monde messieurs organisé en Pologne et Suède du 11 au 29 janvier.

Le sept national qui s’envolera jeudi pour la Suède où il évoluera dans le groupe H aux côtés du Bahrein, de la Belgique et du Danmark, tenant du titre, tentera lors de cette 16e participation et 15e de suite de faire bonne figure et de se qualifier au deuxième tour, après la désillusion de la précédente édition où il avait terminé 25e.

Les Tunisiens partent en effet avec le moral au beau fixe, après avoir efefctué une bonne préparation ponctuée par six matches amicaux remportés face au Qatar (23-22), la Pologne (32-31), le Brésil (29-24), la Corée du Sud (35-32), l’Algérie à deux reprises (32-30 et 29-23) et un match nul avec le Qatar (22-22).

La sélection tunisienne est appelée à faire mieux que la précédente édition et de montrer un visage rassurant après la prestation décevante lors du dernier championnat du monde en Egypte (25e) et lors de la coupe d’Afrique des nations (4e).

Les coéquipiers de Assil Nemli sont en effet tenus de ne sous-estimer aucun adversaire et de bien négocier les trois matches du tour préliminaire dans un groupe où le Danemark part en grand favori pour terminer en tête.

Ils doivent tout d’abord prendre au sérieux leur premier adevrsaire, le Bahrein considéré comme l’une des meilleures équipes du continent asiatique qui a atteint la finale de la coupe d’Asie à cinq reprises (de 2010 à 2022) et qui est actuellement entrainée par l’Islandais Aaron Cristianssen. “Ce dernier a laissé son empreinte dans le style de jeu de l’équipe en créant plus de dynamisme notamment au niveau des contres rapides”, selon l’entraineur tunisien Mogamed Ali Seghaier.

Quant à l’équipe de Belgique, deuxième adversaire de la Tunisie, malgré son manque d’expérience, elle compte quelques joueurs actifs dans les championants allemand et serbe, et elle reste capable de créer la surprise à l’occasion de son baptême du feu avec la compétition mondiale.

Une fois franchi l’écueil du Bahrein et de la Belgique, les Tunisiens donneront la réplique au double tenant du titre dans une mission qui ne s’annoncera pas de tout repos.

Le staff technique national conduit depuis emptembre dernier par la Francais Patrock Cazal, pourra à cet effet compter sur un groupe homogène alliant expérience et jeunesse à l’instar de Assil Nemli, Hazem Bacha, Mohamed Amine Darmoul et Oussama Boughanmi. Des joueurs qui se sont illustrés au sein de leurs clubs et qui ont donné beaucoup de satisfactions lors des derniers tests amicaux.

Rappelons que 32 pays prendront part à ce rendez-vous mondial. Ils seront répartis en 8 groupes, dont les trois premiers se qualifient pour le deuxième tour (Tour Principal), tandis que les équipes classées quatrièmes de chaque groupe disputeront la Coupe du Président.

Voici la liste des 18 joueurs retenus pour le mondial : Assil Nemli, Mehdi Harbaoui, Yassine Belgaied, Oussama Boughanmi, Ghassène Toumi, Oussama Rmiki, Hazem Bacha, Bilel Abdelli, Mohamed Amine Darmoul, Youssef Maaref, Abdelhak Ben Salah, Anoaur Ben Abdallah, Noureddine Maoua, Tarek Jallouz, Issam Rzig, Oussama Jebali, Jihed Jaballah et Ghazi Ben Ghali.