Le renforcement du partenariat bilatéral entre le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées et le Centre de la femme arabe pour la formation et la recherche (CAWTAR) a été au centre d’un entretien, lundi 9 janvier 2023, entre la ministre de la Famille, Amel Belhaj Moussa, et la directrice exécutive du centre CAWTAR, Soukeina Bouraoui.

A cette occasion, Moussa a souligné l’importance de renforcer le partenariat dans les domaines de l’autonomisation économique et sociale des femmes et la lutte contre toute forme de violence et de discrimination à l’égard des femmes et des filles.

Pour sa part, Bouraoui a réaffirmé la disposition de son centre à contribuer à la formation des filles et des femmes actives dans les groupements de développement en matière de culture financière.

L’entretien a aussi porté sur le développement des programmes communs pour la période à venir.