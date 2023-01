Une webradio (radio sur internet) destinée à sensibiliser les auditeurs à la prévention et à l’apprentissage des gestes de premiers secours et à l’assistance psychologique et sociale au sein de la famille sera, prochainement, lancée à l’initiative de l’Association “Le jeune secouriste”.

Dans une déclaration, dimanche, à l’agence Tunis-Afrique-Presse, Houda Bedoui, présidente de l’association, a indiqué que cette expérience pionnière et unique dans le monde arabe aura pour cible essentiellement les familles et les jeunes enfants. Son “noble objectif” consiste, d’après elle, à faciliter la transmission de l’information (en lien avec les gestes de premiers secours et d’assistance psychologique) aux jeunes enfants.

Et d’ajouter que cette radio associative, gérée par des psychologues, spécialistes en communication et membres de l’association, aura pour mission de promouvoir l’esprit d’entraide au sein de la cellule familiale et d’inculquer la culture de secourisme aux jeunes enfants.

La présidente de l’association a, par ailleurs, tenu à souligner que la webradio ne se limitera pas à initier les auditeurs aux gestes de base de premiers secours en cas d’intoxication, de brûlure ou d’étouffement, mais permettra, également, de leur porter une assistance psychologique et sociale en écoutant leurs problèmes.

Tous les auditeurs et les personnes isolées rencontrant des difficultés sociales et psychiques peuvent, si elles le souhaitent, être accompagnés par l’équipe d’experts à l’écoute, a-t-elle précisé.