USA : décès de l’acteur Earl Boen

Le célèbre acteur américain, Earl Boen, est décédé jeudi dernier à Hawaï, à l’âge de 82 ans. La cause du décès n’a pas encore été révélée.

La famille de Boen a déclaré à TMZ qu’il luttait contre un cancer du poumon avancé au cours des derniers mois, diagnostiqué à l’automne 2022.

Earl Boen est né le 8 août 1941 à New York et a épousé l’actrice Carol Keane en 1970, décédée en 2001, pour épouser sa deuxième femme, Katy. Il a une fille et deux petits-enfants.

Boen est surtout connu pour son rôle de psychiatre Peter Silberman dans Terminator (1984), et est apparu dans plusieurs films, notamment Terminator 2, Terminator 3, Judgment Day, Rise of the Machines, My Stepmother Is an Alien, Baywatch, Santa Barbara, The Odd Couple 2, et bien d’autres.