Le statu quo persiste en tête de la poule A de la Ligue 2 du football professionnel, à l’issue de la 11e journée disputée samedi et marquée par la victoire du trio de tête.

Les deux co-leaders, AS Marsa et JS Kairouan, ont conservé leur première place du classement partagée avec 22 points chacun, grâce à leur succès respectivement face au CS Bembla (1-2) et l’O. Médenine (2-0).

Les Marsois sont rentrés vainqueurs de leur déplacement à Bembla grâce à deux réalisations de Hosni Laabidi (45) et Amor Traidi (56), contre un but de Malek Hichri pour les locaux (31e), toujours, avant-derniers (9 points).

De leur côté, les Aghlabides, grâce à deux buts de Fayed Ben Hassine et Amine Mkaouer, se sont imposés à domicile face au CO Médenine, 9e (12 points).

L’ES Rogba a également conservé sa troisième place (19 points) après son succès en déplacement chez l’AS Mhamdia (0-2) signé Iheb Troudi (25) et Riadh Souilmi (91). Son aversaire du jour occupe toujours la 10e position avec 10 points.

L’ES Radès et le CS Korba, auteur chacun d’un match nul en déplacement face à l’AS Gabès (0-0) et l’AS Oued Ellil (0-0), ont notamment profité de la défaite Jendouba Sport face à l’ES Jerba (1-0) pour se hisser à la 4e place qu’ils partagent avec 15 points chacun.

L’ES Jerba (8e) a profité elle de sa victoire face à Jendouba Sport pour s’éloigner du bas du tableau tandis que son adversaire du jour pointe à la 6e place avec l’AS Oued Ellil (14 points chacun).

Samedi :

Poule A

ES Jerba – Jendouba Sport 1-0

AS Gabès – ES Radès 0-0

CS Bembla – AS Marsa 1-2

JS Kairouan – O. Médenine 2-0

AS Mhamdia – ES Rogba 0-2

AS Oued Ellil – CS Korba 0-0

Classement: Pts J

1. AS Marsa 22 11

. JS Kairouan 22 11

3. ES Rogba 19 11

4. ES Radès 15 11

. CS Korba 15 11

6. Jendouba Sport 14 11

. AS Oued Ellil 14 11

8. ES Jerba 13 11

9. O. Médenine 12 11

10. AS Mhamdia 10 11

11. CS Bembla 9 11

12. AS Gabès 7 11

Reste à jouer

Dimanche 8 janvier

Poule B

SC Ben Arous – CS Msaken

JS Omrane – EM Mahdia

SS Sfaxien – Stade Gabésien

ES Zarzis – Kalaa Sport

EGS Gafsa – SC Moknine

CS Hammam-Lif – AS Djerba

Classement Pts J

1. EGS Gafsa 25 10

2. CS Hammam Lif 24 10

3. El Kalaa Sport 18 10

4. ES Zarzis 16 10

5. JS Omrane 15 10

6. CS Msaken 14 10

7. SS Sfaxien 11 10

. S.Gabésien 11 10

9. EM Mahdia 10 10

10. SC Ben Arous 8 10

11. SC Moknine 7 10

12. AS Djerba 6 10