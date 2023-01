Kasserine : Mise en service des nouveaux départements de l’hôpital régional dès fin janvier

Les départements de l’hôpital régional de Kasserine, nouvellement construits, seront mis en service dès fin janvier 2023, a indiqué à la TAP, le directeur régional de la santé Abdelghani Chaâbani.

Répondant aux normes des hôpitaux universitaires, les nouveaux départements de l’hôpital régional de Kasserine proposeront des prestations de qualité aux citoyens a souligné le responsable.

Les nouveaux services concernent le service de réanimation et d’anesthésie (12 lits), le service d’urologie (22 lits), le service des urgences et gastro-entérologie (24 lits), le service de pneumologie (23 lits), le service d’endocrinologie et de diabète (20 lits), le service d’ophtalmologie (22 lits) en plus d’une salle de cathéterisme, a-t-il précisé.

Grâce à la création de ces nouveaux services, la capacité de l’hôpital régional de Kasserine est passée de 313 lits à 434 lits, selon la même source.

Il a par ailleurs signalé que le service d’ophtalmologie a déjà démarré les consultations.