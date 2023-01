Le ciel sera nuageux sur la plupart des régions du pays, durant cette nuit, avec apparition de brouillard, sur les régions Est du pays.

Des pluies éparses sont attendues sur le nord ouest.Les températures se situeront entre 8 et 12 degrés C sur les différentes régions, et seront aux alentours de 6 degrés C sur les hauteurs.Le vent soufflera faible à modéré, et la mer sera peu agitée.