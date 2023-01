L’office des œuvres scolaires a annoncé lundi la prorogation exceptionnelle, jusqu’à la date du 7 janvier courant, des délais d’inscription au deuxième et troisième trimestre au profit des élèves internes et demi-pensionnaire, pour bénéficier des prestations scolaires de l’office.

Les principales missions de l’office, sous la tutelle du ministère de l’éducation, consistent à superviser le fonctionnement des restaurants et des foyers scolaires et d’assurer l’amélioration des conditions d’hébergements en plus de soutenir le transport scolaire et le développement de la vie scolaire. Plus de 79 mille 287 élèves bénéficient des prestations de l’office, selon le site officiel de cet établissement.