Cuisine traditionnelle : L’Algérie sur le toit de l’Afrique et du monde arabe!

Selon le classement établi par le site spécialisé des voyages et de la cuisine traditionnelle, «TasteAtalas», qui a étudié les 95 meilleures cuisines dans le monde, c’est la cuisine algérienne qui a été choisie élue « meilleure cuisine en Afrique et dans le monde arabe » pour cette année 2022.

«Riche, conviviale et savoureuse, la cuisine algérienne attire de plus en plus de gourmets. Elle est connue pour sa diversité de mets et d’épices, mais aussi pour son répertoire gastronomique qui se transmettait de génération en génération…», écrit algerie360.com. Il rappelle qu’«à plusieurs reprises, de nombreux plats algériens ont su se démarquer dans des classements, concernant les meilleurs plats de nouilles, les meilleures soupes ou encore les meilleurs gâteaux traditionnels ».

Selon TasteAtlas, qui se base sur le vote du public, c’est la cuisine italienne occupe la première marche du podium ; elle est suivie de celles grecque et espagnole, respectivement en 2ème et 3ème position. La cuisine arrive au 34ème rang mondial sur 95 cuisines étudiées.

Dans ce classement de la cuisine traditionnelle, c’est le couscous qui est considéré comme “le meilleur plat cuisiné en Algérie“, alors que la Deglet Nour algériens serait “le meilleur produit algérien“, le Za’atar et le fromage traditionnel de Bouhezza arrivant en 3ème et 4ème position, rapporte algerie360.com.