Affaire de l’attaque de la patrouille de la Garde nationale : Lourdes peines de prison pour les deux accusés

Le terroriste Kheireddine Barhoumi a été condamné à la peine capitale par la Chambre pénale spécialisée dans les affaires terroristes au Tribunal de première instance de Tunis.

Il a été reconnu coupable d’atteinte à la nature de l’Etat, d’incitation au meurtre, de provocation au chaos, d’homicide et de tentative d’homicide. Il est aussi accusé de coups et blessures et de dégradation de biens publics et privés.

L’affaire remonte au mois de juillet 2018, concernant l’attaque menée par les membres du groupe terroriste Okba ibn Nafaa, contre une patrouille de la Garde nationale, près du Mont Chaambi.

Impliqué dans cette même affaire, le terroriste Mourad Khazri a été condamné à 48 ans de prison. Il sera sous surveillance administrative, pendant cinq ans, après avoir purgé sa peine de prison.

Les accusés seront obligés de verser la somme de 130 000 dinars à la caisse des victimes d’actes terroristes et deux mille dinars pour chaque blessure pour l’agent de la garde nationale, devenu handicapé suite à l’attaque.