Démarrage de la rencontre nationale sur le journalisme mobile à la manouba

Le complexe de la jeunesse et des sports à la manouba a abrité dimanche matin les travaux de la rencontre nationale sur le journalisme mobile qui a été organisée par le commissariat régional de la jeunesse et des sports de la manouba au profit de 36 jeunes issus de 12 gouvernorats.

Le commissaire régional de la jeunesse et des sports Mohsen Msadek a indiqué à la TAP que cette rencontre qui se poursuivra jusqu’au 29 décembre courant, comprend des ateliers et des sessions de formation en journalisme mobile, précisant que cette méthode est utilisée pour le journalisme de proximité et les radios web dans les maisons de jeunes et établissements de la jeunesse relevant du ministère de la jeunesse et des sports.

Des visites aux sites archéologiques de la manouba et Bizerte sont prévues pour les participants issus des gouvernorats du grand Tunis, de Nabeul, de Béja, de Jendouba, de Sousse, de Siliana, de Bizerte et du Kef.

“Cette session de formation permettra aux jeunes animateurs des radios web d’acquérir les compétences du journalisme mobile et le journalisme citoyen, outre la production de contenus dans le cadre du journalisme de proximité selon des normes de qualité et le respect de la déontologie de la profession” a-t-il noté.

Il a affirmé que cette activité s’inscrit dans le cadre des activités programmées pour les jeunes au cours des vacances scolaires.

Msadak a relevé que le commissariat régional de la jeunesse et des sports oeuvre à la promotion des services des maisons des jeunes à travers le lancement des radios web qui sont actuellement au nombre de 6, ajoutant qu’une maison des jeunes ouvrira ses portes prochainement après sa rénovation moyennant une enveloppe de l’ordre de 1 MD.