La Russie réduira sa production de pétrole

Le vice-Premier ministre russe Alexander Novak a déclaré que la Russie pourrait réduire sa production de pétrole de 5 à 7% au début de 2023, alors qu’elle réagit à l’imposition de prix maximaux pour ses produits bruts et pétroliers en arrêtant les ventes aux pays qui soutiennent ces limites, selon l’Agence d’information russe.

Une autre agence de presse russe, TASS, a cité Novak disant que les réductions pourraient aller de 500 000 à 700 000 bpj.

L’Union européenne, les pays du Groupe des Sept et l’Australie ont imposé un plafond sur le prix du pétrole russe de 60 dollars le baril et sont entrés en vigueur le 5 décembre. Cela s’ajoute à l’interdiction par l’Union européenne des importations de brut russe transporté par voie maritime et aux promesses des États-Unis, du Canada, du Japon et de la Grande-Bretagne de prendre des mesures similaires.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré cette semaine qu’il publierait un décret la semaine prochaine détaillant la réponse de Moscou au plafonnement des prix.