Tunisie – Terrorisme : Un imam condamné à une peine de prison pour appartenance à une organisation terroriste

La chambre criminelle chargée des affaires de terrorisme au tribunal de première instance de Tunis a condamné les membres d’une cellule terroriste, dont l’imam de la mosquée de Douar Hicher, à des peines allant d’un an à vingt ans de prison pour avoir planifié de mener une opération terroriste de grande envergure dans la capitale.

Selon les éléments du dossier, le principal accusé est connu pour ses sermons appelant au « djihad » et à l’incitation à combattre dans des foyers de tension et de terrorisme comme la Syrie.

Il avait rejoint, pendant un certain temps, la cellule d’Okba Ibn Nafaa au mont Chaambi avant de retourner à Douar Hicher et de former une cellule terroriste dont les membres comprennent sa femme et d’autres accusés. Il préparait une opération terroriste contre une patrouille de sécurité dans le centre-ville de Tunis.

Le plan de l’attaque a été avorté grâce aux efforts des unités sécuritaires, rapporte Mosaïque Fm.