Tebboune : “La Tunisie sortira de sa crise interne”

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a déclaré ce jeudi 22 décembre que “la Tunisie ne s’effondrera pas et sortira de sa crise interne”.

Dans un entretien avec Al Nahar Tv, Tebboune a ajouté que l’Algérie ne se permet pas de s’ingérer dans les affaires tunisiennes et nous respectons le peuple tunisien dans toutes ses choix. mais il a insisté que la Tunisie a une classe politique capable de sortir son pays de la crise.

Et il a poursuivi : “Je respecte mon frère Kais Saied qui est un homme propre, honnête et nationaliste… et la Tunisie est un pays frère et on ne peut que l’aider pour sortir de cette crise …