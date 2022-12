Tunisie : Massariyoun appelle le président de la République à suspendre le processus électoral en cours

Massariyoun pour la rectification du processus ont appelé mardi le président de la République à faire preuve de tout le courage que commande la situation actuelle dans le pays et à suspendre le processus électoral en cours.

Dans une déclaration, Massariyoun appelle le président de la République à tenir d’urgence, une réunion de concertation regroupant les représentants des forces sociales et politiques qui ne s’étaient jamais opposées au processus du 25 juillet pour tirer les leçons de l’expérience menée en Tunisie depuis un an et demi et trouver des solutions à la crise.

Les membres de Massariyoun proposent ensuite l’organisation d’une conférence nationale pour parvenir à une entente nationale solide autour d’ un programme de salut politique et économique capable d’éviter le pire au pays et d’ouvrir de nouvelles perspectives répondant aux attentes des Tunisiens et leurs aspirations au progrès, à la liberté et à la dignité.

Ils ont annoncé que des concertations bilatérales et multilatérales collectives seront menées au sujet des propositions avancées dans le cadre d’un dialogue responsable pour aboutir à des solutions nationales urgentes qui correspondent aux exigences de la conjoncture et répondent aux besoins pressants des citoyens.

Dans leur déclaration Massariyoun estime que la situation en Tunisie constitue une menace sérieuse pour la stabilité du pays ainsi que pour sa sécurité politique, économique et sociale, mettant en avant le besoin de solutions urgentes pour arrêter la désagrégation de l’Etat.