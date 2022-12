Relation client : Armatis s’agrandit en Tunisie

Le groupe Armatis, spécialiste de l’externalisation de la relation client depuis 1989, poursuit sa croissance et annonce l’ouverture d’un second site à Tunis.

Le site de 3 500 m2 de haut standing est doté de 450 postes de travail et emploie, aujourd’hui, 360 collaborateurs. Il vient compléter l’activité globale du groupe en diversifiant l’offre disponible pour ses clients dans les secteurs de l’énergie, de la banque, des télécoms et de l’e-commerce.

Avec ce nouveau site, Armatis totalise désormais 22 implantations : 11 en France, et 11 à l’international, pour un total de 9 000 collaborateurs.

Franck Berthier, directeur général adjoint, revient sur l’importance de la Tunisie dans l’offre d’Armatis : « Nous sommes implantés à Tunis depuis 2006. Ce nouveau site est la concrétisation de la volonté de renforcer nos équipes et notre dispositif en Tunisie pour étendre notre service auprès de nos clients-partenaires. Il est la conséquence naturelle de l’engagement de nos équipes à Tunis, dont l’expertise et le savoir-faire sont reconnus par de nombreuses entreprises de premier plan ».

L’activité d’Armatis en Tunisie a connu une forte croissance au cours des dix dernières années. L’entreprise souhaite aujourd’hui donner un nouvel élan à cette implantation de longue date, forte de plus de 800 collaborateurs et ancrée dans son territoire au travers de partenariats institutionnels, universitaires et professionnels.

« Cette croissance est la consécration du travail de toutes les personnes portant l’ADN d’Armatis, qu’elles soient salariées, prestataires, ou liées à nos partenaires locaux », déclare Omar Benslimane, directeur du site. « Les valeurs d’Armatis sont portées au-delà des frontières de nos sites par des personnes et institutions engagées et bienveillantes, qui donnent un vrai sens aux relations qui nous unissent. Il s’agit de l’ANETI, la douane tunisienne, GMT, l’Inspection du travail, les gouvernorats et mairies de Tunis, Bizerte et Menzel Jmil qui font partie des multiples exemples qui incarnent cette collaboration “win-win“, sans oublier nos collaborateurs “Armaticiens“ qui, grâce à leur sérieux, efficacité et dévouement, font de nos sites de vraies “best places to work“».

Armatis Tunisie a été élu « Best Place to Work » en 2021.

