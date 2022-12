Gafsa-Législatives : 45 violations électorales relevées sur le terrain et dans l’espace virtuel

Les équipes de contrôle des activités des campagnes électorales pour les législatives du 17 décembre courant dans les circonscriptions du gouvernorat de Gafsa, ont relevé 45 violations dont 25 sur le terrain et 20 violations dans l’espace virtuel.

Selon la responsable chargée des affaires juridiques et du suivi des campagnes électorales à l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Hanène Boualeg, les infractions relevées par 73 agents de contrôle durant la campagne électorale concernent notamment, l’affichage dans des espaces non réservées à cette fin et des activités de campagne non autorisées par l’ISIE.

S’agissant du suivi de la campagne électorale sur les sites de réseaux sociaux, Boualeg a indiqué que les 20 violations enregistrées au niveau de l’espace virtuel sont toutes liées à l’utilisation du drapeau de la République tunisienne dans leurs publications de propagande, ce qui est interdit par l’article 61 de la loi électorale.

Le gouvernorat de Gafsa compte quatre circonscriptions électorales dans lesquelles 47 candidats se sont présentés aux élections législatives pour quatre sièges représentatifs au prochain Parlement.