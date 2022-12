Nabeul-Législatives : Les candidats insistent sur l’amélioration des services de santé et de la situation des personnes à besoins spécifiques

Le candidat aux élections législatives dans la circonscription de Grombalia, Mouafek Marzouki s’est engagé, en cas de son élection, à la promotion des services de santé et de l’infrastructure routière dans la région.

Le candidat (39 ans, conseiller fiscal) a affirmé qu’il œuvrera à l’impulsion du développement dans la ville de Grombalia, l’extension de sa zone industrielle et la relance du projet de création d’une zone industrielle à Sidi Bouzekri.

Il a souligné qu’il veillera également à accorder une attention particulière aux dossiers de l’assainissement, la pollution industrielle et le transport dans la région.

A noter que le candidat en question est en lice avec 6 autres dans la circonscription de Grombalia pour occuper un siège au prochain parlement parmi 11 sièges attribués au gouvernorat de Nabeul.

De son côté, le candidat dans la circonscription de Soliman, Ahmed Day a affirmé que l’une des priorités de son programme électoral est de travailler à l’amélioration de la situation des personnes à besoins spéciaux, en particulier les enfants atteints d’autisme.

Activiste de la société civile, le candidat âgé de 32 ans, s’est engagé, en cas d’un vote qui lui est favorable, de chercher des solutions aux problèmes fonciers à Mrissa.

Il a aussi promis d’œuvrer à la création de clubs d’enfants dans la région et à l’élaboration d’un projet visant à réduire le phénomène du décrochage scolaire précoce en créant des parcours de formation professionnelle au sein des écoles.

Le candidat s’est dit prêt à travailler à l’aménagement d’un nouveau circuit touristique culturel et hospitalier entre Soliman et Korbous dans le but de valoriser les sites et richesses de la région, soulignant qu’il défendra le droit des habitants de sa circonscription à un environnement sain en s’opposant au projet de création d’une station d’épuration à l’oued Bzig.