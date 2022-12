Tunisie : Le Harak du 25 juillet dénonce une campagne de “diabolisation” du processus électoral

Le coordinateur général du Harak du 25 juillet, Fathi Hkimi, a dénoncé ce qu’il qualifie de campagne de ” diabolisation ” du processus électoral en cours, estimant qu’il s’agit d’une tentative de le faire échouer et d’influencer les électeurs.

S’exprimant lors d’une conférence de presse tenue mardi, Hkimi a appelé les électeurs à une participation massive aux Législatives du 17 décembre (samedi prochain) en vue de rompre définitivement avec le régime écarté du pouvoir, par le processus du 25 juillet.

La majorité des candidats aux législatives sont des compétences capables de gérer la crise que connaît le pays, a-t-il assuré.

Et d’ajouter que la réussite de cette échéance électorale et la mise en place d’un Parlement élu représentent la seule voie pour remettre le pays sur pieds et se pencher sur les défis économiques, sociaux et politiques qui se posent.

De son côté, Hatem Yahyaoui, membre du bureau politique du Harak a affirmé que son groupe politique compte sur la lucidité du citoyen tunisien pour se diriger aux urnes le jour du scrutin et tracer son propre destin.

Yahyaoui a, par ailleurs, critiqué les méthodes utilisées par les dirigeants du Front de salut national pour dénigrer la scène politique nationale et inciter les citoyens à boycotter les élections législatives.

A noter que le Harak du 25 juillet a tenu cette conférence de presse pour répondre aux appels lancés par le Front du salut national à boycotter les Législatives.