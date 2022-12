Gabès-Législatives : La révision du Code des eaux et la protection des oasis, priorités des candidats

Le candidat pour la circonscription d’El Hamma/El Hamma-Ouest (Gouvernorat de Gabès), Walid Thebti poursuit sa campagne électorale dans la région où il a multiplié ses rencontres directes avec les citoyens en vue de faire connaitre son programme.

Titulaire d’une maitrise en sciences théologiques, Thebti s’est engagé dans son programme à œuvrer pour la révision du Code des Eaux, améliorer la situation des oasis dans la région et veiller à l’exploitation des eaux thermales dans le secteur touristique.

Il a promis également de créer de nouvelles zones irriguées à El Hamma, relancer les projets suspendus et promouvoir les centres de santé de base dans la région.

De son côté, le candidat dans la même circonscription Ali Chelbi a mis l’accent dans son programme électoral sur l’impératif de trouver des solutions radicales au problème de pénurie de l’eau dans les oasis et d’œuvrer pour la promulgation de lois qui protègent les richesses naturelles et garantit la distribution équitable de l’eau sur les agriculteurs.

Détenteur d’un diplôme en tourisme, le candidat a souligné aussi lors de sa campagne la nécessité de promouvoir la situation socioéconomique des familles démunies, des ouvriers agricoles, des jeunes industriels, des militants et des familles de martyrs du mouvement national.

Il a promis également de travailler pour l’aménagement d’un théâtre de plein air à El Hamma et d’un collège à Attouch et Bouchema et d’encourager les clubs culturels au sein des écoles et lycées.