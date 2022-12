Ciel partiellement, nuageux sur la plupart des régions. Légère hausse des températures et les maximales varieront entre 18 et 22°C dans les régions ouest et entre 22 et 26°C à l’Est du pays.

Un vent fort soufflera prés des côtes d’une vitesse atteignant 60 km/h. Mer très agitée.