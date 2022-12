Sidi-Bouzid-Législatives : Le candidat de la circonscription de Bir Lahfay-Sidi Ali Ben Aoun poursuit sa campagne électorale

Le candidat aux prochaines élections législatives de la circonscription de Bir Lahfay-Sidi Ali Ben Aoun, Mondher Abdelli, a poursuivi, dimanche, sa campagne électorale.

Il a souligné que son programme électoral vise, notamment, à parvenir à une solution globale et définitive au problème de pénurie et de coupure de l’eau potable et à créer une zone d’irrigation dans la région à travers le creusement de puits profonds, ainsi que l’aménagement et le pavage des routes et des zones rurales.

Son programme est, également, axé sur la consolidation des droits de la femme rurale, la valorisation de son rôle dans le secteur agricole, la création d’une coopérative regroupant des agriculteurs et des propriétaires d’usines d’extraction de l’huile d’olive pour la production, la mise en bouteille et la commercialisation de l’huile d’olive biologique.

Il a ajouté que son programme électoral vise également à créer des petites et moyennes entreprises dans divers domaines, notamment dans le secteur agricole, et à créer une institution de solidarité sociale financée par des détenteurs de capitaux.

Mondher Abdelli est originaire de Sidi Ali Ben Aoun. Il est né en 1967. Il est titulaire d’un master en géopolitique de l’Université de Bagdad et d’un doctorat en développement et environnement. Il travaille actuellement au ministère de l’éducation.

11 candidats pour les législatives du 17 décembre courant sont en lice dans le gouvernorat de sidi Bouzid pour 6 sièges au parlement.