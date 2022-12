Tunisie : Kais Saïed rencontre son homologue égyptien à Riyad

Le Président de la République, Kais Saïed, a rencontré ce matin, vendredi 9 décembre 2022, à Riyad, Abdel Fattah Sissi, Président de la République arabe d’Egypte.

Cette rencontre, selon un communiqué de la présidence de la République, a été l’occasion de passer en revue un certain nombre de dossiers relatifs au fonctionnement des liens fraternels distingués entre les deux pays, et de réaffirmer la volonté commune de poursuivre le développement et la diversification des cadres de coopération bilatérale dans divers domaines, et de consolider l’année de concertation et de coordination au bénéfice des peuples frères de Tunisie et d’Egypte.

Un certain nombre de questions régionales et internationales d’intérêt commun ont également été discutées, selon le communiqué.