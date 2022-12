Gabès-Législatives : La décentralisation et l’appui de la démocratie locale parmi les points abordés par les candidats

Le candidat pour la circonscription Ghannouch-Metouia- Oudhref-Menzel Habib, Sassi Alia poursuit sa campagne électorale en adoptant le contact direct avec les citoyens pour faire connaitre son programme.

Technicien supérieur et capitaine de bateau, Sassi Alia a mis l’accent sur son programme sur le droit de la région au développement économique et social dans les différents domaines.

Dans la même circonscription, la candidate Amel Amari s’est engagée auprès des citoyens à la restructuration de l’administration et l’amélioration des services.

Titulaire en affaires juridiques et chômeuse, Amari a indiqué que son programme inclut la création de nouvelles zones irriguées et l’appui des petits agriculteurs.

Dans la circonscription de Gabès-sud, le candidat Wadii Ben Massoud Dadi a indiqué que s’ il gagne dans les élections législatives du 17 décembre prochain il travaillera à consolider le processus de la décentralisation et de la démocratie locale.

Professeur des écoles et président de l’association franco-tunisienne de la culture et de l’amitié, Dadi a souligné dans son programme qu’il tâchera de promouvoir la création d’entreprises et de projets respectueux de la spécificité de la région et de son environnement.

Par ailleurs, le président de l’Instance Régionale Indépendante pour les élections à Gabès, Ferhat Ben Yahmed a indiqué que 18 infractions ont été enregistrées depuis le début de la campagne électorale dans la région.