Législatives-Tunis I : Le candidat de la circonscription de Ouardia-Jebel Jloud, Amine Ouerghi, promet de lancer des mégaprojets

Le candidat aux élections législatives de Ouardia-Jebel Jloud relevant de la circonscription électorale de Tunis I, Mohamed Amine Ouerghi, a souligné que son programme électoral a pour ultime objectif de booster le développement et la croissance dans la région de Ouardia-Jebel Jloud.

La région regorge un potentiel industriel énorme mais souffre en contrepartie d’un taux de chômage élevé, a-t-il ajouté.

Interrogé par l’agence TAP sur la teneur de son programme électoral, le candidat aux législatives a tenu à préciser que sa région a plus que jamais besoin de programmes et de projets ambitieux, innovants et valorisant les ressources humaines et naturelles.

Il a plaidé en faveur de la réalisation de mégaprojets économiques, un noyau dur d’un pôle de développement actif dans la région.

Evoquant le volet social, le candidat a promis de réhabiliter la région en mettant en place les équipements nécessaires dans les secteurs de la santé, de l’éducation et des services sociaux, en procédant à l’aménagement des quartiers populaires et la construction de logements sociaux.

Agé de 29 ans, le candidat Mohamed Amine Ouerghi est un diplômé du supérieur.