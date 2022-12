Monastir-Législatives : La réforme du système politique parmi les points soulevés par les candidats

Le candidat pour la circonscription Ksar Hellal-Kssibet El Médiouni, Lotfi Chaouch a indiqué à l’agence TAP que s’il gagne les élections législatives 2022 il tentera de consacrer le principe d’une audition cyclique pour les responsables et les politiciens Professeur d’éducation physique et adjoint du maire de Ksar Hellal Médiouni s’est engagé à renforcer la position des jeunes dans la scène politique et à trouver des solutions radicales à l’immigration clandestine et le chômage des jeunes.

A noter que 8 candidats sont en lice dans la circonscription électorale de Ksar Helal-Ksibet Madouini pour un siège au sein du prochain parlement

Actuellement enseignant dans la faculté des lettres et des sciences humaines à Sousse, le candidat pour la circonscription Monastir 1 Mohamed Yafet Ben Hamida a mis l’accent dans son programme électoral sur 3 dossiers à savoir la santé, l’enseignement et la sécurité alimentaire.

Il s’est engagé aussi à la création d’un théâtre en plein air et la finalisation des travaux d’agrandissement du stade olympique Mustafa Ben Jannat.

De son côté, Ali Batbout , candidat pour la même circonscription de Monastir 1, s’est engagé dans son programme électoral à mettre le dossier de la propreté de la médina de Monastir et le réaménagement de l’hôpital universitaire de Fattouma Bourguiba parmi ses principales propriétés Travaillant actuellement dans une société d’assurance et défenseur du processus du 25 juillet, Batbout soutiendra, s’il est élu, la mise en place d’un système politique républicain fort avec des institutions politiques élues.

Trois candidats sont en lice dans la circonscription de Monastir 1 pour un siège au prochain parlement.