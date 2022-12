Sidi Bouzid -Législatives : Poursuite de la campagne électorale

Le candidat pour la circonscription de Sidi Bouzid est-Souk Jedid, Abdelsater Zerai a mis en place une tente au centre de la ville de Souk Jedid, dans le cadre de la poursuite de la campagne électorale, consacrée à la présentation de son programme électoral et le contact direct avec les citoyens.

Titulaire d’une maitrise d’histoire et entrepreneur dans l’agriculture et le commerce, Abdelsatar Zerai s’est engagé auprès de ses interlocuteurs d’œuvrer pour la valorisation des ressources de la région et l’appui de l’entreprenariat auprès des jeunes diplômés en plus d’assurer une justice fiscale.

Sept candidats dont une femme sont en lice pour un siège représentation de la circonscription au prochain parlement.

Dans la circonscription de Jelma-Cebalat Ouled Asker, le candidat Faouzi Sghiri s’est engagé à œuvrer pour la réforme de la législation politique et économique en vue de défendre le droit de la région au développement.

Il a par ailleurs souligné qu’il va travailler à l’amélioration du tourisme culturel et de l’infrastructure en particulier dans les circuits ruraux.

Treize candidats sont en lice pour un siège représentatif de la circonscription dans le prochain parlement.

A noter que 71 personnes ont présenté leurs candidatures pour représenter le gouvernorat de Sidi Bouzid qui possède 6 sièges dans le prochain parlement.