Mahdia -Législatives : Démarrage de la campagne électorale pour certains candidats dans les différentes circonscriptions

La candidate pour la circonscription Chebba -Malloulech -Sidi Alouane Amira Charfeddine a démarré sa compagne électorale lundi par la mise en place d’une tente au marché hebdomadaire afin de présenter son programme électoral.

Ancienne députée et doctorante en sciences politiques, Amira Charfeddine a mis l’accent dans son programme sur l’amélioration de l’infrastructure routière et des services dans le secteur de la santé publique dans la région en plus de la création d’un port maritime à Melloulech et d’une zone industrielle à Chebba.

De son côté, le candidat pour la circonscription Kssour Essef-Bradaa-Rejiche Nabil Zakrini a démarré sa campagne électorale par une visite de terrain et la distribution des dépliants dans les localités de Ouled Saleh et Sidi Assaker en vue de faire connaitre son programme électoral.

Actuellement chef de service au sein du commissariat régional de la culture à Mahdia, Zakrini a mis l’accent dans son programme sur la promotion de la culture en plus de la mise en place de nouvelles stratégies pour la bonne gestion des ressources hydrauliques des semences et des plants dans le secteur agricole.

Rappelons que 59 candidats dont 5 femmes sont en lice pour être parmi les 6 représentants du gouvernorat de Mahdia dans le prochain parlement.