HAICA : Livraison de trois unités radiophoniques mobiles aux radios tunisiennes

La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) a remis trois unités radiophoniques mobiles aux radios tunisiennes.Cette livraison s’inscrit dans le cadre d’un projet d’appui des radios tunisiennes au lendemain de la crise covid-19, entre la HAICA et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).

La convention relative à la remise de ces trois unités radiophoniques mobiles a été signée entre Nouri Lajmi, président de la HAICA, et Sofiène Benaissa, en charge de la direction de la radio tunisienne, lors d’une cérémonie organisée à cet effet, apprend-t-on d’un communiqué publié lundi.

Prenant la parole, le président de la HAICA, a mis l’accent sur le rôle des unités radiophoniques mobiles dans le renforcement des capacités des radios publiques, associatives et privées à surmonter les difficultés du travail sur le terrain, notamment, à l’échelle régionale et locale et à offrir au citoyen une information de proximité de qualité.

De leur part, le chargé de la direction de la radio tunisienne, Sofiène Benaissa, et le président de l’Union tunisienne des médias associatifs, Mohamed Taieb Chemengui, ont, tour à tour, mis en avant l’apport qualitatif et logistique des unités radiophoniques mobiles à la promotion et à l’amélioration de l’information de proximité, notamment lorsqu’il est question d’atteindre les citoyens se trouvant dans les régions de l’intérieur.