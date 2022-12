Programme et arbitres des rencontres la 6e journée du championnat de la Ligue 2 du football professionnel, prévues les 6 et 7 décembre en cours (tous les matchs à 13h30):

Poule A

Mardi 6 décembre:

CO Médenine – ES Jerba Arb: Abdessalam Mami

ES Rogba – AS Gabès Arb: Haythem Kossai

Jendouba sports – AS Oued Ellil Arb: Rayène Boukhchiba

CS Korba – CS Benbla Arb: Khalil Trabelsi

ES Radésien – JS Kairouna Arb: Akrem Neili

AS Marsa – AS Mhamdia Arb: Seifeddine Ouertani

Poule B

Mercredi 7 décembre:

AS Jerba – S Ben Arous Arb: Hosni Neili

S Gabésien – ES Zarzis Arb: Nasreddine Jaouadi

SC Moknine – CSH Lif Arb: Ismail Bouglia

EM Mahdia – SS Sfaxien Arb: Abdelhamid Badreddine

El Kalaa Sport – EGS Gafsa Arb: Khalil Jarii

CS Msaken – JS Omrane Arb: Khaled Gouider