Temps stable en ce début de semaine et ciel partiellement nuageux sur tout le pays.

Légère hausse des températures et les maximales varieront entre 18 et 22 °C dans le nord et le centre et entre 22 et 26 °C dans le sud et se situeront à 16 °C sur les hauteurs.

Vent faible à modéré ne dépassant pas 30 km/h et mer peu agitée.