“Une de mes priorités pour la période à venir est d’améliorer le niveau de vie des habitants de la région, de contribuer autant que possible à la réalisation de la justice sociale et de prêter une attention accrue aux catégories vulnérables”, a déclaré Adel Bouselmi, candidat de la circonscription de Bab Bahr-Sidi Béchir (Tunis1) aux législatives du 17 décembre 2022.

Seul et unique candidat de la circonscription, Bouselmi fera partie des 10 députés qui auront à accéder automatiquement au prochain Parlement en raison de l’absence d’autres candidats en lice.

Interrogé par l’agence TAP, le candidat a affirmé qu’il est le seul et unique candidat parmi dix dont la demande a été validée et qui a il choisi de mener sa campagne électorale via des déplacements sur terrain entre les quartiers relevant de la circonscription à laquelle il appartient.

Titulaire d’un bac du lycée Bab Khadra et ancien agent de la compagnie Tunisair (Service Catering) avant de se convertir à l’exercice d’une activité privée, le candidat Adel Bouselmi s’est dit profondément conscient des aspirations et des soucis quotidiens des habitants de la région, compte tenu de sa spécificité et de son positionnement stratégique.

Les habitants de la région en majorité en du mal à pouvoir subvenir à leurs besoins quotidiens, a-t-il dit, promettant de déployer un surcroît d’effort en cas de son élection en vue de promouvoir les conditions de vie des citoyens dans la région.

Parmi les points-clés de son programme électoral figurent “le respect de la souveraineté nationale, l’incitation à la consommation des produits nationaux, la révision des accords commerciaux pour réduire le déficit commercial, ainsi que l’application de normes de qualité européennes aux importations de produits de base afin de protéger la santé des consommateurs.

Les candidats des différentes circonscriptions de Tunis 1 et Tunis 2 sont en course pour remporter 13 sièges parmi les 161 sièges prévus pour le prochain parlement.