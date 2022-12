Le Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux (FTDES) a exprimé samedi, son ” soutien absolu aux habitants de Korba (gouvernorat de Nabeul), qui militent pour la fermeture de l’unité industrielle Adam, spécialisée dans les conserves alimentaires “, laquelle est implantée en plein centre du quartier résidentiel de la ville.

Le FTDES a appelé la municipalité de Korba à soutenir la cause de ses habitants qualifiant de ” non sérieux “, les décisions prises par les autorités concernées à l’échelle régionale et centrale afin de faire face aux dépassements environnementaux des sociétés industrielles.

Pour rappel, les habitants de la ville de Korba ont déposé une plainte à l’encontre de la dite unité industrielle qui a eu élu domicile à l’avenue Habib Bourguiba, à quelques mètres seulement des habitations.

Le forum a souligné qu’outre les nuisances sonores causées par le bruit et la perturbation de la circulation due aux véhicules lourds relevant de la société, l’activité de cette dernière entrainait l’émission de gaz et d’odeurs suffocantes. L’usine rejette, aussi, des eaux usées qui sont acheminées à travers le réseau de l’ONAS, directement vers la lagune “Sebkha de Korba” et de celle-ci vers la mer.

Il a pointé du doigt, également, les atteintes à la santé des citoyens, engendrées par la pollution de l’air, notamment lors de la production de la Hrissa, ce qui incite les habitants à fermer leurs fenêtres jour et nuit.

D’après le FTDES qui se réfèrent à des données collectées auprès des habitants et de la direction générales des industries alimentaires, cette unité continue à exercer dans l’illégalité, étant donné qu’elle ” ne respecte pas le cahier de charge relatif aux activités de transformations et agroalimentaire et sans avoir l’approbation de l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement “.

L’organisation rappelle également, que l’unité en question avait fait l’objet d’une décision de fermeture, début de l’année 2003, mais elle a été rouverte sous le couvert d’une activité de stockage uniquement.

Une deuxième décision de fermeture a été prise à son encontre en janvier 2021 par le gouverneur de Nabeul, suite à une visite d’inspection qui a relevé plusieurs dépassements commis par l’unité Adam. La fermeture a été appliquée durant une courte période et la société a repris son activité, le 1er octobre 2021, après des des négociations avec les responsables de la délégation de Korba.

Les lagunes de Korba Tazrka et Maamoura sont classées zones humides protégées par la convention RAMSAR