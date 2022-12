Législatives 2022- Dhafer Sghiri /Ettahrir-Bardo : La situation environnementale, défi majeur de la localité

Dans une déclaration à l’agence TAP, le candidat de la circonscription Ettahrir Bardo (Tunis 2) Dhafer Sghiri affirme que la situation environnementale dans cette localité, constitue l’un des défis majeurs, étant donné ses répercussions sur la qualité de vie des citoyens.

Dans son programme électoral, il insiste, aussi, sur le besoin de diversifier les sources de financement de projets ainsi que sur ” une révolution législative” à même de libérer les initiatives.

Conseiller municipal dans la commune du Bardo, Dhafer Sghiri a également mis l’accent sur le besoin de rénover l’infrastructure routière, d’améliorer l’état des marchés publics et de multiplier les installations de loisirs (sport, culture) qui en maquent considérablement.

Pour le candidat, titulaire d’un master en économie internationale, propriétaire d’une société de consulting international, une révolution au niveau des législations est capable de libérer l’initiative des jeunes et d’encourager la création de projets.

A ce juste titre, le candidat propose la promulgation de lois devant permettre aux jeunes promoteurs d’utiliser les monnaies digitales et de pouvoir, ainsi, se positionner à l’international.

Il estime que c’est les législations ainsi que la lenteur et la complexité des procédures administratives qui accablent les initiatives et découragent les promoteurs à se lancer dans des activités réglementées. Notre but est de faciliter aux jeunes la création de projets par des lois qui facilitent les procédures, mais aussi par la réduction des taxes.

Sur le même ordre d’idée, le candidat a soulevé les problèmes liés au financement des projets qui constitue, d’après lui, le moteur de l’investissement. Il a mis l’accent sur la nécessité de diversifier les sources de financement en impliquant davantage les banques. Selon lui, les banques doivent assurer un rôle plus conséquent dans la relance de l’économie.

Dans son programme électoral, le candidat s’intéresse à la valorisation du patrimoine culturel de la localité qui constitue un potentiel d’investissement important comme l’aqueduc romain, le musée du Bardo, un des plus importants musées au monde (fermé depuis plus d’une année), les anciens palais beylicaux et autres monuments . Il propose dans ce sens la création d’un circuit touristique autour de ces vestiges.

Abordant le projet du Réseau Ferroviaire Rapide (RFR), rejeté par les habitants du Bardo, le candidat propose de penser des solutions techniques permettant d’éviter la division de la ville en deux parties et la disparition de la place historique du Bardo.

Dhafer Sghiri porte le numéro 4 sur la liste des candidats de la circonscription.