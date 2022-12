Coupe du Monde de Football – arbitrage : la phase de groupes en chiffres

Les données statistiques sur les désignations des arbitres à l’issue de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022 bouclée vendredi soir à Doha (Qatar) par les deux dernières rencontres, Brésil-Cameroun (0-1) et Suisse-Serbie (3-2) :

Sur les 96 désignations d’arbitres possibles, l’UEFA est en tête avec 28,13% (27).

Sur les 144 désignations possibles d’arbitres VAR, l’UEFA est également en tête avec 43,06% (62).

Sur les 240 nominations d’arbitres possibles plus VAR, l’UEFA arrive en tête avec 37,08% (89).

Sur les 240 nominations possibles d’arbitres assistants, la CONMEBOL et l’UEFA sont en tête avec 27,50% (66)

Sur les 480 désignations possibles au total, l’UEFA est en tête avec 32,29% (155)

En général, la FIFA a géré les affectations équitablement en gérant le quota de pourcentage auquel chaque Fédération/Confédération participe dans l’équipe d’arbitrage. Par exemple, dans la liste de l’équipe d’arbitrage, l’UEFA a un quota de participation de 32,56 % (42 sur 129) et le total de ses désignations totales a été de 32,29 % (155).

Au niveau individuel, les directeurs de jeu: Said Mart?nez (HON) et Kevin Ortega (PER) sont en tête avec 8 désignations chacun, tous en tant qu’arbitre de terrain.

Chez les arbitres assistants, le top est détenu par Nicolas Taran (URU)avec 8 désignations.

Chez les arbitres VAR, le sommet est détenu par le trio: Fernando Guerrero (MEX), Armando Villarreal (USA) et Nicol?s Gallo (COL) avec 8 désignations chacun. En tant que VAR principal, Abdulla Al Marri (QAT) Mauro Vigliano et Drew Fischer (CAN) sont en tête avec 5 désignations chacun.

D’autre part, l’arbitre controversé Papa Bakary Gassama (Gambie, 1979) est entré dans l’histoire en devenant le premier et le seul arbitre africain à officier lors de 3 Coupes du monde consécutives: 2014, 2018 et 2022.

Bakary Gassama était l’arbitre principal du match de la phase de groupes du mondial 2022 entre les Pays-Bas et le Qatar.

Lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil, il avait officié le match Pays-Bas – Chili en phase de groupes, et en Russie 2018, il avait dirigé la rencontre entre le Pérou et le Danemark, également en phase de groupes.

Les huitièmes de finale du mondial 2022 débutent ce samedi avec deux matchs au programme : Pays-Bas- Etats-Unis (16h00) confié à un trio brésilien sous la conduite de Wilton Sampaio et Argentine- Australie (20h00) qui sera dirigé par l’arbitre polonais Szymon Marciniak.