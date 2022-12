Nabeul : Poursuite de la campagne électorale dans les différentes circonscriptions

Un café politique a été organisé dans la localité de Kasbat par le candidat des élections législatives 2022 pour la circonscription Korba (Nabeul) Issa Raies dans le cadre de sa campagne électorale en présence des jeunes de la région.

Au cours de cette rencontre tenue, hier jeudi, le candidat a présenté son programme en axant sur l’amélioration de l’infrastructure routière et la protection de l’environnement en soulignant sur la nécessité de trouver une solution aux problèmes d’assainissement à Kobet Lagha et Kasr Saad ainsi que dans les différents imedas de la délégation de Korba. Issa Rais est directeur d’une école primaire, il est en lice pour un siège dans le prochain parlement avec 7 autres candidats dont une femme.

Pour sa part, la candidate pour la circonscription Kélibia-Hamam Ghzaz a démarré jeudi sa campagne électorale en affichant ses photos et son programme électorale dans les différentes localités relevant des délégations de Kélibia et Hammam Ghezaz pour ensuite entamer une série de rencontres directes avec les électeurs. Dans une déclaration à l’agence TAP, Ben Hassine a mentionné que son programme a été élaboré d’une manière à s’adapter aux attentes des habitants de la circonscription et leurs attentes en particulier dans les secteurs agricole et maritime.Originaire de Hammam Ghezaz , Nejiba Ben Hassine est professeure universitaire spécialisé en droit public dans la faculté des droits de Sousse. La candidate est en concurrence avec 4 autres candidats dans la circonscription Kelibia-Hammam Ghezaz pour un siège au prochain parlement.

Dans la circonscription de Nabeul, le candidat Mohamed Selim a poursuit sa campagne par le contact direct avec les citoyens afin de mieux promouvoir son programme électoral.

Ingénieur en agriculture, Mohamed Selim a mis l’accent dans son programme sur le développement du secteur agricole dans la région à travers l’amélioration de la productivité des zones irriguées tout en trouver des solutions pour une meilleure gestion des ressources hydrauliques. Neuf candidats sont en lice dans la circonscription de Nabeul pour un siège au prochain parlement.